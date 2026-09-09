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Loai Mohamed

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Salah encabeza la lista: Hakimi iguala a Eto'o en un histórico ranking africano

A. Hakimi
S. Eto'o
M. Salah
Paris Saint-Germain vs Slovan
Paris Saint-Germain
Slovan
Liga de Campeones
Marruecos
Camerún
Egipto
Francia
Eslovaquia

El astro marroquí registra cifras destacadas en la Champions League

El marroquí Achraf Hakimi, capitán del Paris Saint-Germain, igualó al camerunés Samuel Eto'o, que jugó en varios clubes, entre ellos el Real Madrid y el Barcelona, en una lista histórica africana de la Liga de Campeones de Europa.

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, incluyó a Achraf Hakimi en el once titular del equipo en su partido contra el Slovan Bratislava eslovaco la noche de este miércoles, en la jornada inaugural de la fase de liga del torneo continental.

La estrella marroquí sumó su participación número 78 en la Liga de Campeones de Europa, teniendo en cuenta que ha disputado el torneo con las camisetas del Real Madrid, el Borussia Dortmund, el Inter de Milán y el Paris Saint-Germain.

Según la red "Stats Foot", Hakimi se convirtió en el tercer jugador africano con más participaciones en la Liga de Campeones de Europa a lo largo de la historia, empatado con Eto'o.

Encabeza esta lista el egipcio Mohamed Salah, exestrella del Liverpool y actualmente en el Trabzonspor turco, con 98 partidos, seguido de la estrella marfileña Didier Drogba, exdelantero del Chelsea.

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