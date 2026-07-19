Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1080225150.jpgZUMA Press Wire
Hussein Hamdy

Traducido por

Saka desata la polémica al insultar a Tuchel en una publicación

B. Saka
T. Tuchel
Argentina
Inglaterra
Francia
World Cup
Inglaterra
Alemania
Argentina
Francia

¿Un descuido o algo intencionado?

El internacional inglés Bukayo Saka generó polémica al dar «me gusta» a una publicación que llamaba «estafador» al seleccionador alemán Thomas Tuchel, tras marcar tres goles a Francia en el Mundial 2026.

Saka guió a Inglaterra a una victoria 6-4 sobre Francia, con un «hat-trick» que dio al equipo de Tuchel el tercer puesto y la medalla de bronce en el Mundial 2026.

Al descanso, los ingleses ganaban 4-0 gracias a Declan Rice, Ezri Konsa y los dos tantos de Saka.

En la segunda parte Francia reaccionó y el encuentro se volvió más emocionante.

Antes del descanso, Francia recortó con goles de Bradley Barcola y Kylian Mbappé (2), aunque Saka firmó su hat-trick de penalti. Ousmane Dembélé hizo el 5-4. y en el 98 Jude Bellingham sentenció el 6-4.

La actuación de Saka fue histórica, aunque después del partido generó polémica al marcar «me gusta» en una publicación que afirmaba que Tuchel estaba «bajo investigación por fraude» y elogiaba a tres jugadores del Arsenal.

Según Sportbible, el jugador eliminó el «me gusta» poco después, coincidiendo con las dudas sobre el futuro de Tuchel tras la derrota en semifinales del Mundial.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google