Ruud Vormer (38) consigue su primer puesto como entrenador principal

Ruud Vormer, de 38 años, debutará como entrenador principal del Royal Knokke FC de la tercera división belga durante las próximas dos temporadas.

Desde el verano pasado dirigía al equipo sub-17 del mismo club y su trabajo convenció a la directiva, que ahora lo asciende al primer equipo.

El club terminó segundo la pasada temporada en la Eerste Nationale, máxima categoría amateur belga, bajo la dirección de Bert Dhont, quien ya dejó el cargo.

El director técnico, Kristof Arys, confía en él: «Su pasión por el fútbol ha renacido y encaja en el perfil que buscábamos».

«Buscábamos un técnico joven y enérgico que sacara lo mejor de nuestros talentos, y Ruud, con su trabajo en el sub-17, demostró ser el indicado», añadió.

Aunque está al inicio de su carrera como técnico, ya es un referente en Bélgica. Como jugador defendió las camisetas del Feyenoord y, sobre todo, del Club Brugge, donde ganó varios títulos y fue Balón de Oro en 2017.

Tras su exitosa etapa en el Club Brugge, Vormer cerró su carrera como jugador en el Zulte Waregem en 2024. Poco después, inició su camino como entrenador.