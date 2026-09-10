Ruud Gullit no se identifica en absoluto con la actitud de su colega Sam van Royen durante la entrevista con Ruben van Bommel. Así lo hizo saber el exinternacional al término del PSV - Shakhtar Donetsk (1-1) en Ziggo Sport.

Van Royen tuvo a Van Bommel ante las cámaras y, lógicamente, preguntó al delantero por su falta sobre Aaron Bouwman del pasado sábado contra el Ajax. Sin embargo, Gullit considera que el presentador insistió demasiado en ese asunto.

«Jesús, vamos ya», estalla Gullit por completo nada más terminar la entrevista. «Y sigue dándole vueltas... ¡Dejad en paz a ese chico! Ya ha pedido disculpas, eso es lo que está diciendo, ¿no?»

Sobre todo la insistencia de Van Royen encuentra muy poca comprensión por parte de Gullit. «¿Ya está bien, no? Y sigues insistiendo... Sam, me has decepcionado.»

A continuación, Gullit introduce un pequeño matiz, aunque mantiene su postura. «No, lo entiendo, has hecho tu trabajo. Pero déjalo en paz ahora. Vamos.»

Acto seguido, Hélène Hendriks sale en defensa de Van Royen y asegura que sí considera el tema “relevante”. «¿Relevante? Vamos», no quiere saber nada Gullit. «¿Has llamado a tu madre, has hecho esto...? ¿Qué quieres saber exactamente?»

Gullit está convencido de que Van Bommel se arrepiente sinceramente de su acción. «De verdad le afectó mucho», cree ver en el atacante del PSV. «Lo ha demostrado, así que ya está. Ya está.»