Ruud Gullit se deshace en elogios hacia Mexx Meerdink y Crysencio Summerville en Rondo, de Ziggo Sport. Especialmente el trabajo que realizan el delantero y el extremo de la selección neerlandesa recibe una gran valoración.

Meerdink fue decisivo este domingo para Países Bajos en el partido a domicilio contra Serbia en la Nations League. El jugador del AZ transformó un penalti y firmó el gol de la victoria a veinte minutos del final.

«Lo que me llamó la atención fue el trabajo incansable de Meerdink y Summerville. Me pareció realmente fantástico. Cómo corrían, volaban y ayudaban en defensa esos dos chicos me pareció un ejemplo de verdad», afirma Gullit, entusiasmado con los atacantes de Países Bajos.

«Y Summerville ya ha demostrado su valía en el Mundial. Pero también en estos partidos. Se dejó el alma», considera el analista que el extremo aporta realmente algo a Países Bajos. «Y además juega bien. Me pareció refrescante verlo.»

Su compañero de mesa Theo Janssen coincide plenamente con el análisis de Gullit. «Summerville también tuvo una acción fantástica en el último partido. En la que, dentro de su propia área y al 80 por ciento, se pega un sprint para defender a alguien. Cuando Dumfries estaba demasiado arriba.»

Janssen, además, también habla maravillas del juego ofensivo de Summerville, ya convertido en un fijo como extremo derecho. El seleccionador Xavi le mantuvo los 90 minutos este domingo en Belgrado.