Rumores Clausura 2021 Liga MX: Futbol de estufa, fichajes y noticias

Ya es una costumbre que el futbol mexicano se vuelve cada vez más competitivo, entre otras cosas por la calidad de los fichajes que se realizan en cada mercado de pases. Todo indica que el torneo Clausura 2021 no será la excepción, pese a las circunstancias que se viven por la pandemia de coronavirus.

Lo cierto es que los 18 clubes de la Primera División ya piensan sin descanso en la confección de sus respectivos planteles y ya hay rumores que suenan con fuerza de cara a lo que será el próximo semestre.

Quizás no sean los nombres y apellidos rutilantes de otras épocas de bonanzas, aunque las finanzas de varias instituciones posibilitan que todavía suenen varios sin importar el tema del COVID-19.

Conjuntos de los denominados "grandes" y de los de presupuesto más 'humilde', prácticamente ninguno escapa al futbol de estufa tan característico de estas épocas.

