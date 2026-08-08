¿Rumbo a Madrid? Nuevo giro en el futuro de Osimhen

Pese a la claridad de la postura declarada por Victor Osimhen sobre su futuro, el nombre del delantero nigeriano ha vuelto al círculo de las especulaciones, ante la continuidad de los movimientos entre bastidores que podrían reabrir uno de los expedientes más destacados del mercado de fichajes.

El periodista español Rubén Uría reveló un nuevo giro relacionado con el futuro de Osimhen, asegurando que el director técnico Diego Simeone es quien desea la incorporación de Osimhen.

Los agentes del jugador ofrecían sus servicios al Atlético de Madrid, con la disposición del delantero nigeriano a reducir considerablemente su salario para facilitar la posibilidad de cerrar la operación.

Este giro llega tras lo que se planteó recientemente sobre el empeño de Osimhen en permanecer en el Galatasaray, con el que le une un contrato que se extiende hasta el 30 de junio de 2029, según el diario turco Fanatik.

El delantero nigeriano tiene 27 años y su valor de mercado actual se estima en unos 75 millones de euros, mientras que ofrece cifras contundentes con el Galatasaray, donde ha firmado 75 contribuciones goleadoras: ha marcado 59 goles y ha dado 16 asistencias en 74 partidos oficiales.

La posibilidad de que Osimhen se marche al Atlético de Madrid sigue vinculada a la postura del Galatasaray y a las condiciones económicas de la operación, además de las facilidades del jugador respecto a la renuncia a una parte de su salario.

Informes españoles habían señalado hace unos días que la directiva del Atlético de Madrid no quiere entrar en la operación de Osimhen por lo elevado de su precio, mientras sigue aferrada al delantero Julián Álvarez, quien a su vez desea marcharse al Barcelona, en medio de un escenario complejo que aún no se ha resuelto.