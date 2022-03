Rueda de prensa de Carlo Ancelotti, previa al Clásico Real Madrid vs. FC Barcelona de LaLiga 2021-2022

Por Jorge C. Picón - El Real Madrid disputa mañana uno de los partidos más esperados de cada año: el Clásico contra el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu. Antes del mismo, Carlo Ancelotti, entrenador blanco, comparece en rueda de prensa para analizar la actualidad de su equipo y de lo que espera del encuentro. El entrenador será cuestionado por cómo afrontará el partido y por la sensible ausencia de Benzema, que no estará por lesión.

Hay otros temas de actualidad por los que el italiano podría ser preguntado, como el guiño de Karim a Mbappé en instagram, la posible llegada de Haaland. También qué opina del cruce contra el Chelsea en Champions, equipo que eliminó al Madrid la temporada pasada.

La rueda de prensa comienza a las 13:00*