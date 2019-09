Rubén Da Silva quiere su salario o se va del Sonsonate

El entrenador uruguayo explicó que se le adeuda una quincena.

En conversación con el Grupo Dutriz, Rubén Da Silva, técnico del Sonsonate, dijo: “A mí me pagaron una quincena, nada más, y yo ya les di el ultimátum, que si no me pagan el resto de la quincena para el lunes, el martes yo ya no entreno más al equipo”.

El entrenador confesó que está harto de estar en condición de impago: “Realmente esto ya no se aguanta más y es bueno que la gente lo sepa, porque a veces los directivos dan la cara como que está todo bien, todo al día, pero como cuerpo técnico ya se está aburrido de estas cosas”.

Así mismo explicó que su cuerpo técnico está solvente.