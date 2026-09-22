Roy Keane se niega a pedir disculpas a la exestrella del Liverpool

El excapitán del Manchester United, Roy Keane, se negó a pedir disculpas a Andy Robertson, estrella del Tottenham, durante su aparición conjunta en un episodio del programa "Stick to Football".

Roy Keane había calificado al lateral escocés de "bebé grande" hace 3 años, en un comentario sobre un partido entre el Liverpool y el Arsenal, cuando Robertson formaba parte de las filas del Liverpool.

La pareja recordó el episodio de manera sarcástica, pero la exestrella del Manchester United se mantuvo firme en su antiguo comentario a pesar del ambiente distendido, según lo publicado por Daily Mail.

Robertson se había dirigido hacia el árbitro asistente Constantine Hatzidakis tras el final de la primera parte del enfrentamiento entre el Liverpool y el Arsenal, después de que pareciera que le tocó el codo, antes de que el árbitro asistente levantara el brazo y golpeara con el codo la cara del jugador.

Pueden debatir los temas y las noticias en profundidad en los foros de "Kooora"

Robertson apareció después sujetándose la barbilla, antes de quejarse diciendo que el árbitro asistente le golpeó con el codo en la zona de la garganta.

Sin embargo, Keane no se compadeció de él durante su análisis del episodio en el estudio, y dijo entonces que Robertson era un "bebé grande", señalando que fue el jugador quien sujetó primero al árbitro asistente, y le pidió que se concentrara en la defensa y continuara el partido.

Y cuando se reabrió el asunto años después, en presencia de Robertson, Keane comenzó su intervención afirmando con sarcasmo: "¡Esto no es una disculpa!".

Y aclaró: "Los jugadores deben recordar que a veces estamos en el estudio durante largas horas, y el ambiente puede volverse un poco tranquilo. A veces un jugador hace algo y te sientes molesto por lo largo del día".

Y añadió: "El resto de los analistas no decían nada, y yo los miraba y decía: tenéis que decir algo. Por eso añadí la palabra bebé por última vez".

Robertson respondió con sarcasmo: "¡No esperaba una disculpa! Las dos primeras veces fueron aceptables, pero la tercera fue una exageración".

El árbitro asistente Hatzidakis había sido apartado temporalmente de la dirección de partidos durante la investigación del incidente, antes de que el caso se cerrara posteriormente.