Rosell, a Évole: "¿Cómo podemos querer a un tío que ha matado?"

El ex presidente del Barcelona concede una extensa entrevista en la que da detalles sobre sus casi dos años en prisión.

Sandro Rosell, ex presidente del FC , concedió una entrevista a ‘Lo de Évole’ en la que dio detalles de cómo fueron sus casi dos años en prisión. Cabe recordar que Rosell pasó 645 días entre las cárceles de Soto del Real y Can Brians 2, antes de que el juez le dejara en libertad sin cargos en abril de 2019.

Preguntado por quién podía estar interesado en hacerle daño, ha aludido a Jaume Roures diciendo que “vendimos los derechos de televisión del club a Movistar y dejamos a Mediapro. No somos amigos”. Y, a continuación, agregó otra vía que señalaba al : “No les gustó que fichásemos a Neymar”. Finalmente, añadió otra posible causa: “No ayudó ser catalán, era un ‘a por ellos’, parece que por ser catalán ya eres un delincuente”.

Rosell sospecha que Jaume Roures pudo estar detrás de sus problemas con la justicia. Y va a llegar hasta el final para averiguarlo #LoDeRosell pic.twitter.com/v7EQF0BoRk — Lo de Évole (@LoDeEvole) May 3, 2020

Rosell relató, por otro lado, cómo fue su primer día en prisión: “Llegamos ahí, nos hacen desnudar y duchar delante del funcionario y nos dan un mono blanco, como los de Guantánamo pero en lugar de naranja era blanco. Nos lo pusimos, luego la ropa la tuvimos que poner en unas bolsas de basura de color negro. Hablamos con un educador y yo lo único que le pido es que por favor me pongan en la celda con Joan, por lo que había pasado él y para no estar solos y que nos hagamos compañía. Él lo entendió, muy humano, y nos puso juntos”.

Al mismo tiempo, dio detalles de cómo era su celda: “De unos cinco metros de largo por unos dos de ancho. Tú tenías una ducha muy pequeña, que era abierta y una taza de váter metálica, te lo digo porque no lo olvidaré jamás en invierno, estaba helada, te quedaba el culo helado, sin puerta, ahí tienes que tragar mucho orgullo e intimidad y hacerlo delante de tu compañero. El cuerpo humano se llega a acostumbrar a la cárcel, es bestial, se acostumbra a todo, malacostumbrar pero te acostumbras, pero es que no tienes otra. Siempre le recuerdo a mi mujer que no me gusta nada hacer colas. En un cine, un teatro… no me gusta hacer cola. Si hay cola, no voy… Y le decía, nunca más hacemos colas. Pues otra vez visionario. En la cárcel no paraba de hacer colas. Para el café, para instancias, para ir al polideportivo, para entrar al comedor, todo… Y te acostumbras. Es una cura de humildad también”.

Rosell dijo que en la cárcel “no está bien visto señalar a otra persona. El sapo (chivato) es terrible. No puedes ser un sapo. Me llamaban ‘Presi’, me llamaban ‘presi’, por lo del Barça supongo. El hecho de haber sido presidente del Barça me ayudó mucho, porque el fútbol es siempre un nexo de unión y el fútbol tiene esta grandeza. Que incluso con los del Madrid o del Atlético, allí acabas hablando de fútbol. En el fondo, muy en el fondo, las aficiones del fútbol nos queremos. Y cuando me pedían una gorra o cosas, cuando venía mi familia, el material que podían traer, lo traían, primero me aseguraba que fuera del Barça. No, es coña. Cualquiera que pedía si podía se lo daba. Al final acaban siendo tus compañeros durante dos años, tu familia. Nunca olvidaré uno de los dos cumpleaños que pasé en la cárcel. El primero. Me hicieron un pastel y todo y me emocioné, y yo en la vida normal no los celebro, no hago nada”.

Consultado sobre si hubiera preferido no ser presidente del Barça, respondió: “Esta pregunta me la he hecho muchísimas veces en la cárcel. Y siempre decía ‘ostras tu, por que me metí en este lío con lo bien que estaba en mi casa’. Antes de ser presidente tuve cero intervenciones de la Agencia Tributaria, desde que fui presidente hasta ahora he tenido 72 intervenciones. Me vino a ver a la cárcel el presidente Bartomeu, por ejemplo. Muchos directivos, yo diría casi todos. Quería venir Ronaldinho un día, me lo dijo un amigo en común, pero le dije mejor que no venga que montará un pollo mediático que no interesa. No recuerdo que ningún jugador se pusiera en contacto, que yo recuerde no. No, pero esto también forma parte del carácter del jugador de fútbol o deportista profesional, ellos están en su mundo, en su burbuja, y cuando sobrepasa el tema del balón, los jugadores, y hacen bien, los jugadores no se mojan”.

El ex presidente del Barcelona también relató se termina queriendo a una persona que ha matado a otra: “Al llegar a la celda decíamos ‘cómo podemos apreciar tanto a este tío’. Y sí, nos hicimos amigos de él y lo apreciábamos mucho y llegábamos a la celda y nos decíamos ‘¿cómo podemos querer a un tío que ha matado?’. Había matado a su pareja. Muy bestia. Sí, sí. Pero ahí sale la persona, no sé, es que es muy bestia la relación ahí. Y yo le decía a Joan ‘no podemos ser amigos de esta persona’, pero lo somos. Bestial. De verdad. Muy bestia. Esto fue bestia”.