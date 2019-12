Rosales: “No nos sirve el empate”

El mediocampista de Municipal señaló la obligación de la victoria frente a Antigua.

Para José Mario Rosales, mediocampista del CSD Municipal, no importa otro resultado que no sea la victoria cuando jueguen la final de vuelta del Apertura 2019, el domingo en el Guamuch Flores.

“La serie está totalmente abierta, nosotros vamos a salir a ganar el partido de vuelta, no nos sirve el empate, somos Municipal, vamos a tratar de salir a ganar”, indicó en la cancha del Pensativo.

Señaló que han olvidado todo lo que vivieron en la primera etapa de la competencia, donde aún no figuraban como candidatos al título de Liga Nacional, en la que uno de ellos era el campeón actual, rival en turno.

“Nosotros dejamos atrás todo lo que pasa en la fase regular, sólo nos sirve pensar en el partido que viene, no le ganamos a Antigua en el torneo regular, hoy se dio, el resultado de hoy no vale de nada si no lo reafirmamos el domingo con una victoria en casa”, puntualizó.