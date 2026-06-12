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Ronaldo sitúa a Ancelotti en un lugar histórico con un triplete

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Ronaldo Nazário, leyenda de Brasil, admira a Carlo Ancelotti.

Ancelotti dirige actualmente la selección brasileña y busca su sexto título mundial.

El diario «AS» recogió sus palabras en el programa «Domingão com Huck», donde le proyectaron un emotivo vídeo de Ancelotti recordando su etapa juntos en el Milan.

Tras verlo, Ronaldo declaró: «Ancelotti es uno de los tres mejores entrenadores de la historia; confío en que haga un gran Mundial».

Reiteró su confianza en el técnico, que vive su primera Copa al frente de una selección.

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Sobre la elección de Ancelotti para dirigir Brasil, Ronaldo añadió: «La selección brasileña debe contar con los mejores entrenadores, y hoy no hay ningún técnico brasileño al nivel de Carlo».

Ronaldo Nazário concluyó: «Estamos en buenas manos».

Brasil integra el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia.

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