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Ronaldo pidió a la Virgen de Fátima que no dejara ganar el Mundial a Messi

La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi es una cuestión de fe. Lo revela el semanario "Maria con te", del Gruppo Editoriale San Paolo, que dedica la portada del número en los quioscos a CR7 y a su mujer Georgina, y cuenta cómo la víspera de la final del Mundial de Brasil entre Argentina y Alemania en 2014 también fue agitada para CR7.


LA PETICIÓN - El portugués se recogió en oración ante una estatua de Nuestra Señora para una gracia especial: que la albiceleste, capitaneada por su histórico rival Lionel Messi, perdiera contra la selección alemana. Petición concedida: la hizo realidad un gol de Gotze en el octavo minuto de la segunda parte de la prórroga.


LA FE - Ya el pasado mayo, el goleador había declarado: "Voy a la iglesia cada semana y siempre doy gracias al Señor por todo lo que me da. No le pido nada, solo le doy las gracias por haber protegido a mi familia y a mis amigos. Soy católico, así que siempre intento darle las gracias por todo lo que tengo".






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