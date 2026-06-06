«Ronaldo olía a alcohol, le obligué a marcharse del Real Madrid»

Fabio Capello ha publicado un libro sobre su segunda etapa en el Real Madrid. El exentrenador revela que Ronaldo Nazário frecuentaba la vida nocturna madrileña, lo que acabó costándole el puesto.

Ronaldo fichó en 2002 por el Real Madrid procedente del Inter y se mantuvo hasta mediados de 2007. Aunquenunca recuperó su nivel tras la lesión de rodilla en 2000, fue titular varios años.

Capello regresó al club en 2006 y, en la temporada 2006/07, las lesiones limitaron a Ronaldo a 27 partidos y 11 goles. Aun así, el técnico se muestra entusiasmado.

«Ronaldo es, sin duda, el mejor jugador con el que he trabajado. No le gustaba entrenar, pero tenía algo único», recuerda Capello en la Milano Football Week.

Durante la temporada, Capello, para quien la disciplina es fundamental, tomó una decisión drástica. «A Ronaldo le encantaba salir de fiesta. Se podía oler el alcohol en el vestuario después de esas noches de juerga, y a menudo se llevaba consigo a algunos de sus compañeros. Le obligué a marcharse».

Poco después, Capello habló con el difunto Silvio Berlusconi, entonces dueño del Milan. «Le dije que íbamos a enviar a Ronaldo a Arabia Saudí».

Berlusconi preguntó por su conducta y le contesté que le gustaba divertirse. Al día siguiente leí en el periódico que Ronaldo fichaba por el Milan», añadió. En elclub rossonero sufrió otra grave lesión de rodilla y en 2011 se retiró en el Corinthians.