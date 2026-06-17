Ronaldo, el más perjudicado: el golazo de Messi en Argelia bate cinco récords históricos

Lionel Messi, capitán de Argentina, abrió el marcador ante Argelia en el Mundial 2026 y alcanzó cifras históricas.

Después de que el árbitro anulara su primer gol por fuera de juego en el minuto 5, recibió un pase fuera del área, superó a la defensa y lanzó un misil que batió a Luca Zidane en el 17.

Fue su sexto Mundial, veinte años tras debutar ante Serbia en 2006.

Según «Stats Foot», igualó el récord de Cristiano Ronaldo, quien también marcó en cinco Mundiales.

No obstante, “El Don” podría recuperar el récord si marca hoy ante la República Democrática del Congo en la sexta edición y se convierte en el único jugador en anotar en seis Copas.

Además, con 38 años y 357 días, se convirtió en el tercer jugador de mayor edad en anotar en un Mundial, superando el registro de Ronaldo (37 años y 292 días), según la cuenta especializada «Mister Chip».

Solo le preceden Roger Milla, que jugó con 42 años y 39 días, y Pepe, con 39 años y 283 días.

Ronaldo podría superarlos si marca frente a la República Democrática del Congo o en cualquier otro partido de esta edición.

Además, Messi es el primer jugador en anotar frente a 11 selecciones distintas, superando a Jürgen Klinsmann, Miroslav Klose y Ronaldo, quienes suman 10.

Es su quinto gol mundialista desde fuera del área, marca que solo iguala el brasileño Roberto Rivelino en 1966.

Con este tanto, Messi suma 14 goles en seis Mundiales y empata a Kylian Mbappé —que marcó un doblete ante Senegal— y a Gerd Müller.

Messi, Mbappé y Müller comparten el tercer puesto en la lista de máximos goleadores de la historia, solo superados por Klose (16 goles) y Ronaldo (15 goles).

El encuentro entre Argentina y Argelia, jugado esta madrugada en el estadio «Arrohead», abrió la jornada del Grupo 10 del Mundial 2026, donde también están Jordania y Austria.