Ronald Koeman revela los dos suplentes de su lista para el Mundial

Ian Maatsen y Lutsharel Geertruida están en la lista de reservas. Si Jurriën Timber no se recupera a tiempo para el Mundial, estos dos defensas entrarán en juego, según anunció Ronald Koeman en la rueda de prensa del miércoles.

Timber aún no está al 100 % tras una lesión de tobillo y se duda sobre su participación en la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain del próximo sábado.

Si su recuperación se extiende, podría quedarse fuera del Mundial. En ese caso, entrarían Maatsen (Aston Villa) y Geertruida (Sunderland), ya incluidos en la lista de reservas.

Memphis jugará otro partido con el Corinthians el miércoles por la noche; si sufre una recaída o se lesiona, Koeman no convocará a ningún sustituto.