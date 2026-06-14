Ronald Koeman responde a la pulla de Joey Veerman

Ronald Koeman ha respondido por primera vez a la llamativa campaña publicitaria de Joey Veerman. Un día antes del debut de Holanda en el Mundial, el centrocampista del PSV publicó un anuncio a toda página en De Telegraaf con el eslogan «denim with true character», que aludía directamente a la polémica sobre su carácter.

En la rueda de prensa previa al debut mundialista ante Japón, Koeman respondió con una sonrisa al ser preguntado por la acción de Veerman.

«Probablemente haya ganado algo de dinero con ello, así que me alegro por él», dijo Koeman. «Por lo demás, me parece muy bien, me hace gracia».

Después, el foco pasó al Mundial y al debut contra Japón. Koeman confirmó que Memphis Depay, quien ha mejorado de sus molestias, puede ser titular.

«En los últimos dos días hemos dejado claro cómo vamos a empezar. Memphis está en forma y también podría ser titular», afirmó Koeman.

«Estamos contentos de que haya dado pasos claros desde la preparación. Eso pinta bien. Es importante, desde hace mucho tiempo para la selección holandesa, y es parte del posible éxito de este Mundial».