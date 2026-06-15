Ronald Koeman no sabe qué responder a una pregunta crítica: «No, no me arrepiento en absoluto»

Holanda desperdició su ventaja sobre Japón en los últimos minutos (2-2). El partido cambió tras los cambios de Ronald Koeman, quien luego defendió su estrategia.

La Oranje ganaba 2-1 y controlaba el partido hasta que, tras el bonito gol de Crysencio Summerville, Koeman decidió sustituir a Summerville, Donyell Malen y Tijjani Reijnders por Memphis Depay, Teun Koopmeiners y Quinten Timber.

A partir de ahí, Japón tomó las riendas y generó peligro por las bandas. El empate llegó tras un córner: cabezazo de Koki Ogawa y remate final de Daichi Kamada ante Bart Verbruggen.

«No me arrepiento de eso», afirmó Koeman al ser consultado sobre sus cambios. «No sentí que perdiéramos la iniciativa. Cada vez que nos adelantábamos, Japón modificaba su juego. En la primera parte no presionaron como suelen hacerlo».

«Quizá lo hicieron por respeto o miedo, pero sí presionaron cuando se quedaron atrás. También en el 1-0 tuvimos problemas defensivos y atacamos con velocidad». Koeman rechaza que Holanda perdiera ritmo tras los cambios y, con ello, dejara escapar contragolpes con el 2-1.

«Nos presionaron poco por las bandas. Si analizas los goles, no está bien cómo encajamos el primero. Y el segundo fue desafortunado. El fútbol a veces es así. En el momento en que Japón empata a 2-2, de repente también se ponen a defender. Así que no, no me arrepiento».

Al ser consultado sobre el rendimiento de Donyell Malen, se niega a valorarlo en solitario: «Estoy satisfecho con el equipo y con cómo jugamos en algunos tramos. Claro que podemos mejorar».

“Es decepcionante no ganar, pero quizá subestimamos al rival. Esa es la fuerza del adversario”, concluye Koeman. Holanda volverá a jugar el 20 de junio ante Suecia.