Preocupación en la concentración de Holanda en Kansas City, a pocos días de su debut mundialista contra Japón el 14 de este mes.

Las lesiones han mermado la convocatoria de Ronald Koeman, que ya perdió a Jurrien Timber y Xavi Simons.

Según Marca, hay dudas en la portería: Verboorn también está lesionado.

El portero titular no acudió al campo de entrenamiento este miércoles y se limitó a trabajar en el gimnasio.

Koeman admitió: «Es una lesión leve, pero aún no sabemos si jugará. Creemos que podrá, pero lo evaluaremos día a día».

Y añadió: «Aún no hemos decidido quién jugará; lo hablaremos con los porteros esta noche».

Su estado físico es clave para las aspiraciones de Holanda. Desde octubre de 2023, el guardameta de 23 años es titular y un baluarte defensivo.

En la Eurocopa 2024 dejó su portería a cero en dos partidos, incluido el duelo contra Francia.

Mientras se resuelve la duda, Rofs y Flecken esperan su oportunidad.

Rooft ha completado una gran temporada con el Sunderland y se unió a la concentración en septiembre, debutando el día 3. Flekken, con 12 partidos internacionales, no suele ser la primera opción del seleccionador.