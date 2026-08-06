Ronald de Boer predice que el Ajax se reforzará con un gran nombre. En la previa del duelo de la Conference League ante el Shelbourne, el analista cuenta en Ziggo Sport que ha oído en los pasillos que aún llegará a Ámsterdam al menos un fichaje llamativo.

Según De Boer, el Ajax debe asumir riesgos para volver a engancharse cuanto antes a la élite europea. «El Ajax no puede permitirse otro año así. En los últimos años no está yendo como se puede esperar del Ajax», afirmó en conversación con el presentador Sam van Royen.

El excentrocampista considera que el Ajax debe estar de forma estructural en la Champions League. «El Ajax tiene que volver a superar las rondas previas y acabar llegando a octavos de final. Eso es lo que representa el club y es lo que quieren alcanzar lo antes posible.»

De Boer está entusiasmado con los jugadores que el Ajax ya ha incorporado este verano, pero espera que el club aún no haya terminado en el mercado de fichajes. «Con los fichajes que han hecho, ya empieza a notarse la ilusión. Creo que los aficionados también están entusiasmados y se preguntan qué clase de temporada va a ser esta.»

Van Royen pregunta entonces si el Ajax necesita más refuerzos. «Esa es la intención, por lo que oigo en los pasillos», responde De Boer. «Oigo que seguro que llega al menos un gran bombazo.»

De Boer no puede decir de qué jugador se trata y subraya que tampoco conoce la posición prevista. Cuando Van Royen sugiere que el Ajax busca un nuevo número 6, el analista reacciona con cautela: «Esa es, naturalmente, una posición que el Ajax lleva tiempo observando. Creo que es ahí donde se centra la mayor atención.»

El Ajax arrancará este jueves por la noche contra el Shelbourne con solo un recién llegado en el once inicial. Daley Blind podrá ser titular, mientras que Marc ter Stegen, Julian Brandt, Caio Henrique, Marcos Leonardo y Tolu Arokodare fueron enviados al banquillo por el entrenador Míchel Sánchez.

De Boer entiende por qué jugadores experimentados como Ter Stegen y Brandt han elegido al Ajax. «El Ajax sigue siendo un gran club en Europa. Creo que la historia que Jordi Cruijff les ha planteado a estos jugadores es atractiva, sobre todo porque el fútbol con mucha posesión y presión hacia adelante encaja con ellos.»