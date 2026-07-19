Romero agrava los problemas de Argentina en la final del Mundial

El argentino Cristian Romero complicó a su selección ante España este domingo en el estadio MetLife de Nueva York, en la final del Mundial 2026.

El defensa del Tottenham se lesionó y salió en el 70’, entrando Facundo Medina (Marsella).

Antes, Lisandro Martínez, otro pilar de la zaga, había salido lesionado en el 44’ y fue reemplazado por Nicolás Otamendi.

Así, la Albiceleste perdió a su pareja de centrales titular desde el inicio del torneo.

Argentina se defiende ante el dominio del balón español y los constantes intentos de gol sobre la portería de Emiliano Martínez.