Romano: «El Milan fichará a un delantero importante»

En las últimas horas, medios mexicanos aseguran que el Oporto quiere a Santi Giménez, quien podría dejar el Milan. Fabrizio Romano,en su canal de YouTube, lo aclara: el club portugués niega la operación y afirma que no negocia al jugador. Los rossoneri buscarán un delantero este verano.





«Se ha hablado mucho del Oporto, también del Orlando City. Ahora puedo asegurar que el Oporto lo desmiente: ni el presidente Villas-Boas ni nadie del club están negociando por Santi Giménez. Hoy es 25 de junio; si en las próximas semanas aparece el Oporto u otro equipo, os lo diremos. Hoy el Oporto lo niega. Su mercado arrancará más adelante; habrá movimientos: el Milan fichará un delantero importante. Espero que el Milan dé un golpe importante en ataque. Esto lo firmo y lo suscribo, es una de las cosas importantes que se han dicho Amorim y la directiva rossonera: espero un fichaje del Milan en la delantera. Desde el punto de vista de Santi Giménez, está claro que, si llega otro delantero, habrá movimiento en torno a su salida. Pero, por el momento, el destino no es el Oporto».