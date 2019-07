Roger Martínez quiere salir del América y volver a Europa

El delantero colombiano espera tener una nueva oportunidad en el Viejo Continente, donde no pudo brillar con el Villarreal.

Tan sólo unas horas después de confirmarse el traspaso de Edson Álvarez al Ajax, el América podría tener otra baja de peso para el Apertura 2019. Se trata del delantero Roger Martínez, quien tuvo una muy buena actuación con la Selección en la que se disputó en .

Martínez, en diálogo con el periódico AM, reconoció que espera jugar otra vez en Europa. “Estoy muy contento y agradecido por todo lo que el América hizo por mí. También con el Piojo, que me hizo crecer como jugador y como persona. Pienso que es un momento para dar el salto y volver a Europa”.

El colombiano considera que no pudo explotar todo su potencial en el y ahora busca revancha. "Cuando estuve allí no logré demostrar mis capacidades. Pienso que es el momento. Hice una buena Copa América y me salieron las cosas en lo personal. Es buen momento de mirar hacia otro rumbo".

El principal inconveniente para la salida de Martínez son las altas pretensiones económicas de las Águilas, que esperan recuperar los 10 millones de dólares que pagaron en su momento por él. Y aunque el club no tiene intenciones de salir del delantero, una oferta superior a dicha cifra sería bien recibida.