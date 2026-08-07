Rodri presiona para acelerar su fichaje por el Barcelona

Rodri, centrocampista del Manchester City, expresó su deseo de cerrar las negociaciones de su traspaso al Barcelona lo antes posible, con la esperanza de incorporarse al equipo con el regreso de los internacionales el 12 de agosto, para no perder tiempo en la adaptación al proyecto del entrenador Hansi Flick antes del inicio de la nueva temporada.

Según el diario español "Sport", Rodri pasa sus vacaciones en Ibiza junto a su familia, mientras deja el asunto de las negociaciones en manos de su agente, en medio de un gran avance en las conversaciones.

El Barcelona conocía de antemano las condiciones del jugador para firmar, así como el posible rumbo de la negociación con el Manchester City.

Tras obtener el club catalán el visto bueno del jugador, se activaron todos los documentos relativos al acuerdo con él, y además presentó una oferta oficial al Manchester City.

Rodri pidió que la operación se resuelva lo antes posible, ya que su objetivo es incorporarse a los entrenamientos del Barcelona a partir del 12 de agosto junto al resto de los internacionales.

El mejor jugador del Mundial 2026 no quiere perder tiempo durante la fase de adaptación al equipo, y espera que ambos clubes alcancen un acuerdo rápido, sobre todo porque las diferencias entre ellos no son grandes.

Rodri comunicó a la directiva del Manchester City su deseo de jugar con la camiseta del Barcelona durante la presente temporada.

El jugador es uno de los elementos queridos dentro del club inglés y goza de un gran aprecio gracias a su profesionalidad. Se espera que el Manchester City facilite su salida, aunque manteniéndose firme en obtener la contraprestación económica que considera adecuada.

Rodri se desplazará directamente desde Ibiza hasta Barcelona si las cosas avanzan con rapidez, ya que también desea despedirse de la afición del Manchester City y de los empleados del club cuando tenga la oportunidad.

El jugador atraviesa un buen estado físico y se ha recuperado casi por completo de la pequeña intervención quirúrgica a la que se sometió en la espalda, aunque necesitará recuperar el ritmo de competición, al igual que el resto de los internacionales, antes de volver a los terrenos de juego en plenas condiciones. Considera que estará en su mejor forma para afrontar una temporada que exige los más altos niveles de preparación.

Rodri siempre estuvo convencido de que el Barcelona representa la mejor opción deportiva para continuar su trayectoria, pese al interés que mostró el Real Madrid por incorporarlo.

Finalmente, ambas partes no llegaron a un acuerdo, por lo que el jugador pidió a su agente que comunicara al Barcelona que estaba disponible para incorporarse a sus filas, y el club catalán no dudó en moverse para ficharlo, aceptando las condiciones económicas que pidió el jugador.

Rodri cuenta con garantías de que será inscrito con normalidad en la Liga española, aunque su debut podría aplazarse hasta septiembre, ante la llegada de todos los internacionales en un estado físico no óptimo y el empeño de Hansi Flick en no arriesgar alineando a ningún jugador antes de completar su puesta a punto.