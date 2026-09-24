Rodri: No hay ningún parecido entre Flick y Guardiola

La estrella española Rodri conoce bien las características del Barcelona dirigido por el técnico Hansi Flick, y ha revelado las diferencias que ha encontrado entre el entrenador alemán y Pep Guardiola, su exentrenador en el Manchester City, además de comentar la velocidad física del conjunto azulgrana en comparación con el Real Madrid.

La comparación entre Flick y Guardiola surgió durante la entrevista de Rodri con la emisora "Cadena COPE", a lo que el capitán de la selección española respondió sin titubear: "Nunca. No hay ningún parecido entre ellos".

El centrocampista explicó que su llegada al Barcelona vino acompañada de una primera impresión completamente distinta a lo que esperaba.

Rodri dijo entre risas, según recogió el diario "Mundo Deportivo": "Cuando llegué por primera vez, pensé que venía al Barcelona que se basa en los rondos y la posesión, y luego me sometieron a cuatro días de entrenamiento intenso, así que me dije: '¿En qué me he metido?'. Empezaron con entrenamientos físicos duros y ejercicios en el gimnasio. Creo que querían imponerme su estilo de alguna manera. No fue algo normal".

El esfuerzo físico fue uno de los aspectos que más le sorprendió desde su llegada, y cuando se le preguntó a Rodri si entrenaba con más intensidad que en otros clubes, el internacional español respondió con claridad: "Eso me sorprendió, sí".

Rodri repitió la comparación directa con su etapa en el Manchester City, y según él Guardiola entiende la preparación de sus jugadores de manera diferente, al decir: "Pep creía que la competición te da el ritmo. Hansi es completamente distinto; a los que nos incorporamos más tarde al equipo nos exigió con fuerza".

La conversación también abordó el aspecto físico de la competición, cuando el periodista Juanma Castaño le recordó a Rodri que el Barcelona es actualmente el segundo equipo más rápido de LaLiga, y el centrocampista respondió con sencillez: "Bueno, tenemos margen de mejora en ese aspecto".

Luego llegó la pregunta sobre el equipo que menos corre, y Rodri intentó al principio esquivar la cuestión diciendo: "Dímelo tú, dímelo tú... ¿el Real Madrid?".

Este comentario abrió un debate más amplio sobre la importancia del esfuerzo físico en el fútbol moderno, y explicó: "Creo que el fútbol moderno está estrechamente ligado a los equipos que corren más, pero hay que correr con eficacia y de la forma correcta. Ambas cosas están relacionadas; si corres, aumentan tus opciones".

Rodri se centra actualmente en la selección española, con la que entrena, mientras continúa su adaptación al Barcelona. En sus siete partidos oficiales con el conjunto blaugrana logró un porcentaje de acierto en el pase del 94,2%. Flick, que ha gestionado sus minutos de juego con prudencia tras incorporarse sin haber realizado la pretemporada, le ha asignado una media de 62,71 minutos por partido, para que pueda alcanzar gradualmente su máximo nivel de forma física.

El Barcelona se prepara, tras el final del parón internacional, para disputar dos duelos de máxima exigencia ante el Paris Saint-Germain en la Champions League y ante el Real Madrid en LaLiga.

El campeón del mundo con España expresó su entusiasmo por disputar este tipo de partidos, pero cuando se le pidió elegir entre enfrentarse al Paris Saint-Germain o al Real Madrid, el ganador del Balón de Oro de 2024 prefirió medirse al bicampeón consecutivo de Europa.

Rodri dijo, según recogió la cadena "Foot Mercato": "Te enfrentas al campeón de Europa, el mejor equipo de los últimos años, y luego te enfrentas al Real Madrid en el Clásico... Bueno, elegiría el partido contra el París. Son el mejor equipo del momento".

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