Rodri llega a Madrid: ¿cuál es el motivo?

Rodri, la estrella del Manchester City, llegó a la capital española, Madrid, este lunes, en medio de los rumores que lo vinculan con un traspaso al Real Madrid durante el actual mercado de fichajes veraniego.

El futuro del capitán de la selección de España, campeona del Mundial 2026, sigue en el aire entre continuar en el Manchester City o marcharse al Real Madrid este verano.

Sin embargo, el diario "Marca" confirmó que la llegada de Rodri a Madrid no tiene relación con el posible traspaso al conjunto blanco, sino que se produjo para someterse a una intervención quirúrgica durante las próximas horas, con el fin de tratar un pequeño problema en la espalda.

Por su parte, el italiano Enzo Maresca, nuevo entrenador del Manchester City, aclaró en una rueda de prensa que Rodri se incorporará al equipo tras la operación.

El técnico declaró: "La operación se realizará el lunes, y él necesita un descanso; necesita reposo y recuperación. Después volverá con nosotros".

Está previsto que el Manchester City viaje a Hong Kong mañana martes, y no contará en sus filas con uno de los futbolistas más destacados del centro del campo español, Rodri, además de algunos otros jugadores como Erling Haaland, Rayan Cherki y el recién llegado Elliot Anderson, para descansar tras el Mundial.