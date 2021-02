Roberto Soldado, a Ronald Koeman: "Eres un payaso"

Durante el partido de cuartos de final de la Copa del Rey, el delantero del Granada llamó "subnormal" al entrenador del Barcelona, al que acusó de no

Roberto Soldado, delantero del Granada, insultó en la noche del miércoles al entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, durante el partido que enfrentó a andaluces y catalanes en los cuartos de final de la Copa del Rey. En el Nuevo Los Cármenes, y durante la prórroga, el canterano del Real Madrid llamó "submormal" y le dijo "payaso" al preparador holandés, tal y como se observa en imágenes que este jueves ha publicado Deportes Cuatro.

Después de empatar agónicamente el encuentro copero, el Barcelona llevó al Granada al tiempo suplementario. Allí los culés, que empezaron perdiendo 2-0 por los goles de Kenedy y del propio Soldado, pudieron sacar adelante un partido que lograron igualar 2-2 sobre la bocina con dianas de Aaron (en propia puerta) y de Jordi Alba. En la prórroga, el Barça pasó por encima al Granada y Koeman lo celebró por todo lo alto, festejando efusivamente y mirando algunas veces hacia la grada los tantos de su equipo, que se acabaría imponiendo 3-5 para pasar a semifinales del torneo del KO.

Soldado, a Koeman: "Eres un payaso"

Las celebraciones de Koeman, evidentemente, no gustaron nada a los futbolistas y al cuerpo técnico del conjunto andaluz. Especialmente a Soldado, que no dudó en insultar al ex entrenador del Everton y de los Países Bajos. “Es un subnormal, es un subnormal”, comentaba antes de agraviarlo directamente: “Eres un payaso, te falta humildad”.

Cabe destacar que los dos staffs también tuvieron algunos encontronazos durante el compromiso de Copa. El árbitro del encuentro, de hecho, castigó estos enfrentamientos con varias expulsiones en el tramo final del encuentro. “En el minuto 85 el técnico Pérez López, Jesus fue expulsado por el siguiente motivo: Protestar de forma ostensible, levantándose, gritando y levantando los brazos desde su posición en la grada, tras haber sido advertido previamente”, recogía un acta con otra anotación: “En el minuto 113 el técnico Schreuder, Albertus fue expulsado por el siguiente motivo: Salir de su área técnica en la celebración de un gol haciendo gestos para provocar al banquillo local”.

El Soldado vs. Koeman... de LaLiga

No es nuevo el cruce de Soldado con Koeman. El pasado 9 de enero, en el partido correspondiente a la Jornada 18 LaLiga, el Barcelona se adelantó en el marcador con un gol en el que el Granada pidió fuera de juego. Y especialmente Soldado protestó con más intensidad, hasta el punto de que Koeman se lo recriminó desde la banda. Se miraron y algunas cosas se dijeron antes de que el colegiado marcara el final del primer tiempo. Según trascendió, el técnico azulgrana habría esperado al delantero para seguir la discusión camino de los vestuarios, pero la situación finalmente no pasó a mayores.