El árbitro Ortiz Arias, que dirigió el derbi de Madrid entre el Atlético y su invitado el Real Madrid, se enfrenta a una sanción de congelación y a la exclusión de la dirección de partidos.

El portal "Archivo VAR", especializado en casos arbitrales polémicos, señaló que Ortiz Arias ofreció en el estadio Metropolitano una de las actuaciones arbitrales inolvidables.

Y añadió: "4 errores graves y dos intervenciones del VAR, con otros dos casos que aún no han sido tratados".

Según lo que supo "Expediente VAR", la sanción ya está sobre la mesa, y consiste en la congelación del árbitro durante al menos dos jornadas.

El primer error se produjo en la acción del pisotón de Cristian Romero, jugador del Atlético de Madrid, sobre Jude Bellingham.

Archivo VAR destacó: "Ortiz Arias, en un caso de confusión en la identidad del jugador de los que no vemos todos los días, mostró la tarjeta amarilla a Bellingham, pese a que el autor de la infracción es el defensa argentino".

El VAR intervino, y el árbitro se dirigió a la pantalla de revisión, y aquí llegó el punto discutible: corrigió la tarjeta y mostró la amarilla a Romero, y habrá que esperar lo que diga el Comité Técnico de Árbitros sobre la forma en que el VAR trató la cuestión de la confusión en la identidad del jugador.

En cuanto al segundo error, fue más grave, y este no admite discusión ni interpretación: la entrada de Kang In Lee sobre Fede Valverde, donde el jugador entró con la puntera de su bota sobre el tobillo del jugador del Real Madrid, una acción que exige claramente la expulsión directa.

Ortiz Arias estaba a pocos metros de la acción, pero no mostró ninguna tarjeta, ni siquiera la amarilla, y aquí se duplica la gravedad del asunto, porque el VAR tampoco intervino.

Ninguna de las excusas se sostiene ante esta acción: ya sea decir que el Real Madrid reanudó el juego rápidamente, eso no cambia nada; el árbitro está obligado a detener el juego, sobre todo porque Valverde protestaba la acción directamente ante él. Es una expulsión que no se sancionó en dos fases: primero por el árbitro, y luego por el VAR.

En cuanto al tercer error, al menos terminó de forma correcta, aunque la corrección llegó tarde: el penalti señalado contra Dean Huijsen a favor de Giuliano Simeone.

Una vez señalado el penalti en este caso, la tarjeta roja va aparejada a él, porque no existe posibilidad de afirmar que hubiera disputa por el balón.

Ortiz Arias mostró solo la tarjeta amarilla, y necesitó la intervención del VAR y su envío a la pantalla de revisión para expulsar al central.

Y hay un cuarto error que apareció esta mañana, tras la publicación de una toma desde las gradas: un penalti a favor del Real Madrid por un toque de mano de Pubill después de un disparo de Kylian Mbappé, una jugada que no se repitió en ningún momento durante el partido.

Archivo VAR afirmó: "Seamos claros en este punto, en aras de la justicia: es una pena para Ortiz Arias, pues aunque no es un árbitro internacional, tiene una trayectoria profesional bastante respetable, y esta era su gran oportunidad, pero el problema es que la desaprovechó por sus propias decisiones".

Y subrayó: "Podría haber puesto fin desde el principio al juego peligroso que impuso el Atlético desde el primer minuto, pero eligió no hacerlo una y otra vez. El partido estaba en sus manos y tenía margen para leerlo, pero lo leyó mal de forma deliberada. Tuvo su oportunidad, pero no la aprovechó, y es difícil que consiga una oportunidad similar de nuevo".

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