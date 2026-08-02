Revelan la fecha de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina

El portugués Cristiano Ronaldo, estrella del Al Nassr saudí, se prepara para casarse con Georgina Rodríguez el próximo fin de semana en una lujosa boda en Madeira.

Según el diario británico The Sun, está previsto que el astro portugués, de 41 años, contraiga matrimonio con Georgina, de 32 años, en la catedral de Funchal, antes de que la celebración de la boda se traslade al lujoso hotel de cinco estrellas Savoy Palace para la recepción.

Informaciones anteriores habían asegurado que la pareja se casaría en la finca Quinta da Regaleira, en la ciudad de Sintra, durante el actual fin de semana.

Sin embargo, los rumores sobre la celebración de la boda allí quedaron en entredicho, después de que se supiera que la finca estaría abierta al público durante el presente fin de semana.

El diario británico señaló que Ronaldo se casará efectivamente en la catedral, donde las bodas suelen comenzar a las tres de la tarde, antes de trasladarse al hotel Savoy Palace, que cuenta con cuatro restaurantes.

Una fuente afirmó: «Se ha informado a los huéspedes del hotel de que dos plantas no estarán disponibles para su uso el viernes y el sábado, además de varias zonas destinadas a los bares».

Funchal es la ciudad natal y el lugar donde creció la estrella del fútbol Cristiano, y en ella se encuentra una estatua de bronce en su honor; además, uno de los hoteles lleva su nombre.

Y aunque el patrimonio neto de Ronaldo se estima entre 1.200 y 1.400 millones de dólares, su elección de regresar a su ciudad natal tiene un gran valor sentimental, después de haber crecido en la pobreza y de compartir habitación con todos sus hermanos.

Ronaldo abandonó su hogar a los 11 años para incorporarse al Sporting de Lisboa.