En el podcast «DAB | Der Audiobeweis Spezial – Edición del Mundial» de Sky Austria, el exjugador alemán pidió no mostrar clemencia y aplicar sanciones.

Tras perder 0-1 la final del Mundial contra España, los argentinos Nahuel Molina y Leandro Paredes protagonizaron incidentes lamentables.

El lateral del Atlético de Madrid golpeó sin previo aviso a Rodri, que celebraba el gol a su lado sin provocarlo. Cuando Eric García, del Barça, acudió a ayudar, también fue empujado por Molina.

Molina empujó a García al suelo y, cuando Paredes intervino, lo agarró por el cuello. Gavi intentó calmar la situación, pero Paredes también lo golpeó y derribó.

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Por ello, Dietmar Hamann pide una sanción de doce meses.

Para que no se repita un comportamiento tan vergonzoso, hay que tomar medidas drásticas, argumenta Hamann: «Yo los suspendería a ambos durante un año y luego que sean ellos mismos quienes decidan si quieren volver. Pero algo así no se puede hacer».

El exfutbolista de 52 años asegura que «no tiene ninguna comprensión» para estas acciones y añade: «Hay que sancionarlo y no se puede ser demasiado indulgente. Yo los apartaría a ambos del terreno de juego durante doce meses».

Y eso que Argentina se había ganado muchas simpatías a lo largo del torneo gracias a las excelentes actuaciones de la superestrella Lionel Messi. «Eso se ha echado a perder en gran medida», comentó Hamann.

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La FIFA investigará los incidentes.

Por ahora se desconoce si habrá sanciones para Molina y Paredes. La FIFA informó, citada por medios como ESPN, que un fiscal disciplinario y de ética investigará los hechos y que más detalles se darán una vez que se reciba el informe.

El portero español Unai Simón, en cambio, mostró más clase: tras la calma, se acercó a cada argentino, les dio la mano y les deseó lo mejor.