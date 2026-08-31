¿Retirada o qué? Benzema rompe su silencio tras el batacazo del Al-Hilal

El francés Karim Benzema, exdelantero del Al Hilal, rompió su silencio por primera vez tras su sorpresiva salida de las filas del "Zaeem", después de que el club anunciara la rescisión de su contrato de mutuo acuerdo, en un movimiento que coincidió con el fichaje del inglés Ollie Watkins procedente del Aston Villa.

Benzema publicó un mensaje a través de su cuenta en la plataforma "X", en el que habló sobre el final de su etapa en el Al Hilal, sin desvelar de forma clara su próximo paso ni zanjar la polémica en torno a su futuro futbolístico, especialmente después de que en las últimas horas circularan rumores sobre la posibilidad de que tomara la decisión de retirarse.

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El delantero francés dijo en su mensaje: "Un capítulo de mi carrera llega a su fin. Estoy agradecido al Al Hilal, a mis compañeros de equipo, al cuerpo técnico, a la afición y a todas las personas del club por el tiempo que pasamos juntos".

Y Benzema añadió: "Le deseo al Al Hilal toda la suerte en el futuro, y gracias a Dios por todo", en un mensaje que tuvo un claro tono de despedida, pero que al mismo tiempo no incluyó ninguna referencia explícita al club al que podría trasladarse ni a si continuará su carrera dentro de los terrenos de juego.

El comentario de Benzema llega días después de los vertiginosos acontecimientos que vivió su caso, ya que su salida del Al Hilal se convirtió en una realidad oficial tras alcanzar ambas partes un acuerdo para rescindir el contrato de mutuo acuerdo, mientras que el club se movió en la dirección contraria y cerró el fichaje de Watkins, confirmando su deseo de reconstruir su línea ofensiva.

El futuro de Benzema había generado una amplia polémica durante el último periodo, especialmente con los rumores sobre la posibilidad de su regreso a otro club de la Liga Roshn, o de que buscara una experiencia fuera de Arabia Saudí, antes de que aparecieran también informes que hablaban de la probabilidad de que se retirara definitivamente del fútbol, noticias sobre las que el jugador aún no ha definido su postura.

De este modo, Benzema se limitó en su primera aparición tras la salida a dar las gracias al Al Hilal, a sus compañeros y a su afición, sin desvelar el siguiente capítulo de su carrera, dejando abiertas todas las posibilidades ante uno de los delanteros más destacados de su generación, que se encuentra ahora frente a una decisión importante sobre su futuro tras el final de su experiencia con el "Zaeem".