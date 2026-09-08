¿Responderá a Mbappé? Dembélé revela sus elecciones para el Balón de Oro

La intensidad de los debates en torno al Balón de Oro ha ido en aumento en las últimas semanas, a medida que se acerca la fecha de entrega del galardón.

Kylian Mbappé había declarado con claridad ayer que considera merecer la conquista del premio, afirmando: "Cuando juegas para el Real Madrid, el mejor club del mundo, quedas inevitablemente vinculado a este tipo de premios. Cuando la gente me encuentra por la calle, habla de ello. Es una recompensa muy valiosa para cualquier jugador".

Y añadió: "Este verano hice historia en las competiciones más prestigiosas. Pero el camino todavía es largo. Y cada uno es libre de pensar quién es el mejor jugador del mundo (...) Es algo muy personal. Cada uno tiene su opinión. Algunos dirán que sí, y otros dirán que no. Es un debate... y no todo el mundo tiene por qué pensar como yo. Este año podría ser propicio para el Balón de Oro, pero lo conceden los periodistas, y son ellos quienes decidirán".

Según la cadena francesa "Foot Mercato", las declaraciones del delantero del Real Madrid provocaron reacciones de enojo en Francia y España, ya que el campeón del mundo de 2018 fue objeto de duras críticas por su exceso de confianza.

Y aunque el jugador merengue se ve a sí mismo digno de la coronación, no es el único candidato en una lista que cuenta con competidores destacados.

Varios jugadores tienen derecho a reclamar el premio con argumentos legítimos, como Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia y Lamine Yamal, además del actual ganador, Ousmane Dembélé.

Y en un año que presenta una competencia muy reñida y en el que toda declaración pública queda sometida a un intenso escrutinio, las palabras de las estrellas son seguidas de cerca, algo que se aplicó plenamente al delantero del Paris Saint-Germain, que habló para el diario "France Football" la mañana de este martes.

El actual ganador, Ousmane Dembélé, ignoró todas las dudas que rodean el proceso de votación, fiel a su estilo habitual, y dijo: "No creo que este premio genere ninguna incertidumbre. Creo que permanecerá en manos de un jugador del Paris Saint-Germain".

Y cuando se le preguntó a Dembélé por sus elecciones para los 3 mejores jugadores del mundo, respondió sin un orden determinado: "Kvara, Harry Kane, que ha hecho una temporada muy muy buena, y creo que Kylian Mbappé".

Y pese a su respeto por su compañero en la selección francesa, Dembélé apagó las aspiraciones de su amigo elogiando la temporada colectiva que ha realizado el Paris Saint-Germain.

La postura contundente de Dembélé mostró un enfoque mediático completamente distinto al de su antiguo compañero, pues mientras Mbappé exhibe una gran ambición individual, el exjugador del Barcelona prefiere centrarse en el altruismo y en resaltar la fuerza del rendimiento colectivo del conjunto parisino cuando se le preguntó por la posibilidad de ganar el premio por segunda vez consecutiva.

Comentó al respecto: "¿Yo? Oh no, yo nunca me pongo en esas cosas. No voto por mí en absoluto. Si fuera yo quien hablase, no votaría por mí mismo. También hay muchos otros jugadores, Michael Olise podría estar en la lista porque ha hecho una temporada asombrosa y fue el mejor jugador de la Bundesliga, y también Lamine Yamal, y Fabián Ruiz, y Pacho... nos olvidamos de este último, Pacho. Espero que no lo olvidemos este año porque lo merece".



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