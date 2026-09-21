"Repite el mismo disco": la prensa española fustiga a Mourinho tras el derbi de Madrid

José Mourinho reavivó la polémica arbitral tras la derrota del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en el derbi de la capital, después de responsabilizar al árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias de algunas decisiones que influyeron en el desarrollo del partido, en unas declaraciones que le recordaron a la prensa española el estilo del técnico portugués a la hora de afrontar los tropiezos de su equipo.

A través de la Cadena COPE, en el programa «Tiempo de Juego», las declaraciones de Mourinho provocaron duras críticas del periodista Paco González, quien también se opuso a algunas decisiones del árbitro, pero consideró que el entrenador del Real Madrid volvió al discurso que adoptaba durante su primera etapa en el club.

González dijo en su análisis del partido: «Mourinho ha vuelto a aparecer. No sé cuántos años han pasado desde entonces. La culpa de la derrota la tiene el árbitro», antes de reconocer la validez de las quejas del técnico portugués sobre algunas jugadas que podrían haber merecido la exhibición de tarjetas durante la primera parte.

Las observaciones de Mourinho no se limitaron a las decisiones que tomó Ortiz Arias durante el partido, ya que mostró su extrañeza por su designación para dirigir el derbi.

González ironizó sobre este planteamiento diciendo: «No sé si han contratado a un guionista para la televisión del Real Madrid».

El periodista español dirigió otras críticas a la directiva del club por la elección de Mourinho, al considerar que el Real Madrid «necesitaba un entrenador moderno, pero contrató a un entrenador de hace 15 años». Y añadió que seguir centrándose en el arbitraje podría ocultar el debate relacionado con el nivel futbolístico del equipo y las causas de la derrota.

La derrota ante el Atlético de Madrid es la segunda del Real Madrid en LaLiga durante las primeras 7 jornadas, lo que devuelve a Mourinho al centro del debate mediático tras un periodo caracterizado por una relativa calma en sus apariciones y declaraciones desde que asumió las riendas del equipo.