René van der Gijp espera que la FIFA actúe pronto: «A nadie le apetece eso»

René van der Gijp y Johan Derksen, presentadores de «Vandaag Inside», consideran que el partido por el tercer puesto del Mundial es innecesario. Lo afirmaron antes del encuentro entre Francia e Inglaterra, eliminadas en semifinales.

«Desde luego que no. De hecho, en la semifinal contra España, Mbappé pensó: si le doy una patada mortal al portero, me puedo ir de vacaciones. Pero en el último momento cambió de idea y salió algo a medias. A nadie le apetece esa final de consolación», añade.

Derksen coincide y pide que la FIFA lo suprima: «Por favor, que no se juegue; para los aficionados no es divertido ni agradable de ver, pero seguro que está en algún contrato televisivo».

Francia e Inglaterra se medirán el sábado en Miami, donde los ingleses ya jugaron ante Noruega en cuartos. El partido por el tercer puesto arrancará a las 23:00, hora de los Países Bajos.

La Francia de Didier Deschamps no encontró su ritmo y perdió 0-2 ante España.

Inglaterra, que el miércoles aspiraba a su primera final desde 1966, vio cómo Argentina, liderada por Messi, le remontaba el 1-0 y ganaba 1-2 en Atlanta.

La final de consolación, que se disputa desde 1934, reporta más ingresos a la FIFA y a la ciudad anfitriona. En la Eurocopa, en cambio, no existe.