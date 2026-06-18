René Hake podría volver como entrenador principal: ya hay conversaciones

René Hake, neerlandés de 54 años y sin equipo tras ser despedido del Feyenoord junto a Robin van Persie, suena como candidato para entrenar al Heart of Midlothian.
El Heart of Midlothian, o Hearts, estuvo a punto de lograr la temporada pasada su quinto título liguero, el primero desde 1960. Lideraba la tabla hasta la última jornada.
En la última jornada visitó al Celtic, le bastaba el empate, pero perdió 3-1 y el título fue para su rival.
Pese al gran curso, su técnico Derek McInnes fichó por el Rangers, y la entidad busca sucesor.
Según la prensa local, esta semana ya mantuvo conversaciones con la directiva. Así, podría regresar al banquillo tras dirigir anteriormente al FC Emmen, SC Cambuur, FC Twente, FC Utrecht y Go Ahead Eagles.
Fue asistente de Van Persie en Feyenoord hasta su destitución hace diez días.
La semana pasada el Algemeen Dagblad lo situó en la agenda del Leicester City, recién descendido a League One, aunque el club inglés optó finalmente por Russell Martin.