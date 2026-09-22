Reiziger: «Entonces yo tampoco habría sido candidato para la KNVB»

Michael Reiziger se niega a seguir hablando sobre la decisión de la KNVB de pasar por alto su candidatura y elegir a Xavi. El seleccionador de la sub-21 de Países Bajos remite ante la NOS al comunicado que publicó recientemente a través de Instagram.

«Ya hice mi comunicado y para mí el asunto queda ahí», subraya Reiziger este martes en la entrevista. «Estoy totalmente centrado en la sub-21 de Países Bajos, porque todavía tenemos una tarea importante por delante.»

Con ese comunicado, Reiziger respondió al intenso debate en torno al puesto de seleccionador de Países Bajos. Al exdefensa se le reprochó tener muy poca experiencia al más alto nivel.

Reiziger se molestó sobre todo por la opinión de «personas que no me conocen en absoluto y no saben cómo he trabajado en mis clubes y cómo lo hago ahora en la KNVB». El entrenador de la sub-21 de Países Bajos se alegra de haber alzado la voz el mes pasado. «Estuvo bien que dijera algo. Ese comunicado reflejaba cómo me sentía en ese momento y por eso también quise compartirlo.»

«Por supuesto, uno ya está algo acostumbrado», afirma el exentrenador del Jong Ajax, con el que fue campeón en 2018. «Sabes que trabajar al más alto nivel en la KNVB siempre provoca reacciones. Muchísima gente que no me conoce bien o que no me conoce en absoluto empezó de repente a hablar de mi forma de trabajar.»

Por último, Reiziger responde a la pregunta de si las críticas hacia su persona estaban justificadas. «Si no hubiera hecho bien mi trabajo, tampoco habría sido candidato. En un momento dado se tomó una decisión. Entonces, para mí, también se acabó.»

La KNVB acabó eligiendo a Xavi como sucesor de Ronald Koeman. El técnico español debutará el jueves, cuando Alemania visite Ámsterdam en la Nations League.