Read habla abiertamente sobre su futuro en el Feyenoord

Givairo Read es pretendido por Nottingham Forest y la Roma. El lateral derecho del Feyenoord mantiene la calma ante todo el interés y deja que todo siga su curso, como subraya el defensa en declaraciones a Voetbal International.

«Por supuesto que me parece bastante emocionante», reconoce Read, con el Feyenoord preparando la nueva temporada. «Pero no puedo ver el futuro. Yo mismo no sé qué va a pasar. Es más, creo que ni siquiera sé todo lo que está ocurriendo ahora mismo, y eso es deliberado».

El carrilero continúa: «Mis agentes me mantienen al margen de muchas cosas, para que pueda tener la cabeza en el fútbol y centrarme por completo en ponerme a tope físicamente y encontrar la forma de cara a la nueva temporada».

Read, en cualquier caso, está preparado para dar un paso si tiene buenas sensaciones con un club. «No se puede explicar, es una sensación. Lo siento. No es que piense: tengo que irme ya, porque aquí ya no tengo nada más que aprender. En absoluto. Todavía tengo muchísimo que aprender y solo tengo 20 años. Pero lo que sí digo es que, si se presenta la posibilidad de un traspaso, sí querré pensarlo. Nunca sabes cuántas oportunidades vas a tener en la vida».

Si un traspaso en verano no llega a concretarse, para Read tampoco sería una tragedia total. «Supongamos que no se concreta una salida, entonces me quedo y simplemente quiero luchar por el campeonato. Después, el siguiente paso es la selección neerlandesa. Eso espero».

Read se siente, en cualquier caso, en su sitio en el Feyenoord. El lateral derecho está especialmente contento con la presencia de Sipke Hulshoff, el asistente del entrenador principal Giovanni van Bronckhorst.

«Con Sipke la relación sigue siendo exactamente la misma que antes. Me ayudó mucho como jugador joven en el FC Volendam y en el Feyenoord. Por eso es bonito que ahora haya vuelto», concluye Read.