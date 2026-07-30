Reacción inesperada: Al Khelaifi frustra a la UEFA en la guerra con la FIFA

La tensión aumenta entre la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y el presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, a raíz del proyecto de crear una empresa comercial dependiente de la FIFA que se encargue de organizar la Copa del Mundo y de vender algunas acciones de la compañía a inversores. Ello ha llevado a los líderes del fútbol europeo a buscar un candidato capaz de competir con el dirigente suizo en las elecciones a la presidencia de la Federación Internacional, previstas para marzo de 2027, situando el nombre de Nasser Al-Khelaïfi como una de las opciones posibles.

Según la cadena francesa RMC , varios responsables de la UEFA consideran que el presidente del Paris Saint-Germain y presidente de la Asociación de Clubes Europeos (EFC) reúne las cualidades que lo convierten en un candidato sólido para enfrentarse a Infantino en las próximas elecciones.

Sin embargo, la tendencia actual no apunta a que Al-Khelaïfi desee entrar en la carrera, ya que una persona cercana al dirigente catarí aseguró que no tiene ninguna ambición ni intención de asumir la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol.

La fuente cercana al presidente del Paris Saint-Germain afirmó: "Nasser no tiene en absoluto ninguna ambición, intención o interés por ese cargo en la FIFA, y seguirá apoyando a todas las instituciones del fútbol mundial y europeo de manera tranquila".

¿Por qué la UEFA ve en Al-Khelaïfi a un candidato posible?

Pese a su falta de interés declarado por presentarse, Nasser Al-Khelaïfi reúne numerosos factores que lo convierten en un nombre capaz de disputar la contienda, según varios responsables del fútbol europeo.

Preside el Paris Saint-Germain, campeón de la Liga de Campeones de Europa en las dos últimas ediciones, y también ocupa el cargo de presidente de la Asociación de Clubes Europeos, entidad que anunció su oposición al proyecto de la FIFA relativo a la venta de participaciones de la nueva empresa comercial y de la Copa del Mundo a inversores.

Al-Khelaïfi cuenta además con una amplia red de relaciones en el continente asiático gracias a la posición de Catar en el fútbol mundial, sumada a su gran experiencia en el ámbito de los medios de comunicación a través de su presidencia del grupo beIN Media, lo que le otorga, según algunos responsables de la UEFA, un perfil completo para competir con Infantino.

Una persona cercana a Al-Khelaïfi ya había calificado anteriormente de simple "ruido mediático" las especulaciones sobre la posibilidad de que se presente a la presidencia de la FIFA, asegurando que el presidente del Paris Saint-Germain no contempla ese paso.

Infantino, el candidato con más opciones en las elecciones de 2027

Pese a las presiones europeas, Gianni Infantino sigue siendo el candidato más destacado para conservar su cargo en las elecciones de marzo de 2027, después de haber pasado cerca de 10 años al frente de la Federación Internacional de Fútbol.

Durante sus dos mandatos, el dirigente suizo logró aumentar considerablemente los ingresos de la FIFA, lo que permitió incrementar las cantidades económicas repartidas entre las federaciones nacionales, algo que le ha valido un amplio respaldo entre un gran número de miembros de la Federación Internacional.

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Infantino ya ha obtenido, asimismo, el apoyo de varias federaciones africanas, asiáticas y sudamericanas, en el marco de la preparación de las próximas elecciones.

Y pese a que Al-Khelaïfi, en caso de presentarse, contaría con un posible respaldo de la mayoría de las 55 federaciones europeas, su camino hacia la presidencia de la FIFA no sería fácil, ya que necesitaría convencer a un gran número de las 211 federaciones miembros repartidas por el mundo.

Además, la entrada del presidente del Paris Saint-Germain en la carrera electoral podría abrir la puerta a una larga campaña, que podría llevar a la reapertura de numerosos expedientes polémicos vinculados a los candidatos, lo que convierte la decisión de presentarse en un paso lleno de desafíos.