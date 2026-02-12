Rayo Vallecano vs. Atlético de Madrid, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Rayo Vallecano recibe a Atlético de Madrid este domingo 15 de febrero a las 16:15 horas (tiempo de España) en el estadio de Vallecas, por la vigésima cuarta jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Rayo Vallecano vs. Atlético de Madrid de LaLiga 2025-26

El Rayo llega al compromiso después de ver su duelo de la fecha 23 pospuesto, debido a las condiciones del campo, afectado por las lluvias. El equipo dirigido por Iñigo Pérez es décimo octavo en la clasificación con 22 puntos, solo uno por debajo de la zona de salvación en la lucha por el no descenso.

Por su parte, los Colchoneros perdieron por 0-1 a manos de Real Betis en su más reciente partido de liga, rival al que habían goleado unos días atrás en la Copa del Rey. El cuadro a cargo de Diego Simeone es tercero en la tabla con 45 unidades, ya a 13 de distancia del Barcelona, líder actual de la competición.

Cómo ver Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN Select y Fubo Sports.

Hora de inicio de Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid

Primera División - Primera División Campo de Futbol de Vallecas

El partido se disputa este domingo 15 de febrero a las 16:15 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de Vallecas.

México: 09:15 horas

Argentina: 12:15 horas

Estados Unidos: 10:15 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Rayo Vallecano

El estadio de Vallecas es la gran incógnita para el fin de semana, a la espera de que LaLiga mire las condiciones del césped con buenos ojos y autorice el compromiso. De acuerdo con Marca, desde el interior del club se encuentran confiados con el progreso visto en la cancha a lo largo de la semana.

Noticias del Atlético de Madrid

Los Colchoneros consiguieron una enorme victoria a mitad de semana en la ida de las semifinales de la Copa del Rey con un triunfo por 4-0 sobre Barcelona en el estadio Metropolitano, con anotaciones de Antoine Griezmann, Ademola Lookman, Julián Álvarez, además de un tanto en propia puerta de Eric García.

