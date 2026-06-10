¿Raya, García o Simón? La elección del portero titular de España para el Mundial

Luis de la Fuente, seleccionador español, ha confirmado a Unai Simón como portero titular para el Mundial 2026.

Según el diario Sport, Unai Simón será el titular, mientras que David Raya y Juan García actuarán como suplentes.

La decisión llega tras un periodo de competencia entre los tres, especialmente después del buen nivel de Raya con el Arsenal la temporada pasada y del notable rendimiento del joven García con el Barcelona.

El cuerpo técnico cerró el tema antes del amistoso contra Cabo Verde, por lo que Simón mantendrá la confianza del seleccionador en los grandes torneos.

Además, De la Fuente recibió un impulso con la recuperación de Lamine Yamal y Nico Williams, quienes ya entrenan con normalidad.

Según el plan del cuerpo técnico, Yamal participará de forma gradual en la fase de grupos tras su lesión en el isquiotibial, por lo que se espera que juegue unos minutos ante Cabo Verde antes de aumentar la carga física para el duelo contra Arabia Saudí.

De la Fuente podría repetir el once que venció a Perú, con la duda entre Dani Olmo y Álex Baena en ataque.

Además, confía en el momento goleador de Mikel Oyarzabal, autor de 6 tantos en sus últimos 6 partidos con la Roja.

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