Ravinia: Las fortalezas y debilidades de Marruecos aún se estudian

Raphinha, extremo de Brasil, afirmó que siguen analizando a Marruecos de cara al partido del sábado (hora costa este de EE. UU.) en la primera jornada del Mundial 2026.

En una rueda de prensa durante la concentración de la Seleção en Estados Unidos, Rafinha afirmó: «Seguimos analizando sus puntos fuertes y débiles para explotar sus debilidades y prepararnos bien ante sus fortalezas».

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El jugador del Barcelona añadió, en declaraciones al diario brasileño «Globo»: «Todavía tenemos varios días para profundizar en lo que debemos saber de ellos».

El encuentro se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey a las 19:00 (hora de Brasil) del sábado, dentro del Grupo C, que completan Escocia y Haití.

Los Leones del Atlas empataron 1-1 con Noruega en su último amistoso, mientras que Brasil venció 2-1 a Egipto.

Los brasileños buscan su sexto título, mientras que Marruecos quiere mejorar el cuarto puesto de 2022.



