Mientras el Real Madrid gastaba cientos de millones para construir un cuarteto ofensivo aterrador, un solo brasileño en el Barcelona se levanta para derribar todos esos cálculos.

Raphinha no solo marca, sino que arrasa, destroza y avergüenza. Con 12 goles en 7 partidos, se ha vuelto más letal que Mbappé, Vinicius, Bellingham y Diomande juntos, e incluso ha superado a la propia leyenda del club catalán, Lionel Messi.

El ataque del Madrid, por detrás de Raphinha

En el lenguaje de los números, que no mienten, Raphinha vive una temporada excepcional en su quinto año con la camiseta del Barcelona. El brasileño ha marcado 12 goles en las primeras 7 jornadas de la Liga, después de inundar las redes de los rivales con dos dobletes consecutivos con toda su maestría.

La comparación con el eterno rival es impactante, según el diario español "AS"; el cuarteto ofensivo del Real Madrid al completo ha marcado hasta ahora: "Kylian Mbappé 7 goles - Jude Bellingham (3) - Vinicius Junior (un gol) - Diomande sin aportaciones".

El total: 11 goles; es decir, un gol entero menos que un solo jugador, Raphinha. Una estadística que resume la asombrosa diferencia ofensiva entre un Barcelona más dinámico (31 goles) y un Real Madrid menos eficaz (18 goles), con una diferencia de 13 goles enteros a favor del conjunto catalán.

Supera a Messi y humilla a 16 equipos

La locura de Raphinha no se detuvo en las fronteras de Madrid; al marcar 12 goles, superó incluso el registro del propio Lionel Messi, que marcó 11 goles en los primeros 7 partidos de la temporada 2017-2018, cifra que se consideraba el mayor récord.

Su eficacia goleadora alcanzó un punto que lo hizo superar, como individuo, a 16 equipos de toda la Liga española. No hay más que tres clubes que hayan marcado más que él: el Real Madrid (18), el Atlético de Madrid (16) y el Villarreal (13). El resto de los equipos de la Liga han marcado todos menos que el delantero del Barcelona.

Y lo más asombroso es su continuidad. No falló a la hora de marcar más que en un solo partido, ante el Levante, mientras que el resto de sus encuentros fueron un festival goleador: "doblete ante el Elche y el Rayo Vallecano" y "triplete ante el Racing Club, el Sevilla, el Athletic de Bilbao y el Valencia".

Europa también: 14 goles en 8 partidos

Y si la Liga española se rindió, Europa tampoco se salvó. Desde el primer día en la Liga de Campeones, Raphinha inauguró su recorrido con dos goles en la portería del Feyenoord, elevando su total esta temporada a 14 goles en apenas 8 partidos oficiales, con un promedio goleador fabuloso de 1,75 goles por partido.

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Raphinha hoy no es solo un goleador, sino un fenómeno anotador que hace que la comparación con cualquier jugador, o incluso con toda una línea de ataque completa, sea una comparación injusta.