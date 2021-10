Raúl Jiménez revela cómo fue el momento en el que pudo cerrar el ciclo de su lesión

El delantero confesó que le hacía falta marcar un gol para recuperar la confianza, algo que pudo hacer en la victoria contra Southampton.

Si lo que había conseguido en sus primeras temporadas ya era increíble, la manera en la que se recuperó de su lesión es aún más admirable. Raúl Jiménez está de vuelta, al nivel de siempre y con una personalidad a prueba de cualquier obstáculo que se le presente en esta aventura con el Wolves.

Jiménez ha sido un indiscutible en el esquema de Bruno Lage, el entrenador que llegó al banquillo del Molineux Stadium para reemplazar a Nuno Espirito Santo. Y aunque tiene un rol distinto, el ex América ha destacado jugando de mediapunta con dos asistencias y un golazo contra el Southampton.

Trabajo en equipo 💯



¡Joao Moutinho barriéndose para festejar con @Raul_Jimenez9!



😆💛 pic.twitter.com/IFJG8NxGVp — Wolves Español (@WolvesEspanol) October 9, 2021

El delantero mexicano, en una entrevista concedida al sitio oficial del club, reveló cómo fue su proceso mientras estuvo fuera de los terrenos de juego, el apoyo de su familia y la manera en la que cerró ese ciclo con la fractura de cráneo, la cual se produjo en noviembre pasado en el duelo contra Arsenal.

Las primeras fechas no fueron del todo positivas para el Lobo de Tepeji, acostumbrado a su rol de protagonista con la Manada. Raúl reconoce que le inquietaba el no poder reencontrarse con el gol, pero fue ante Southampton cuando rompió la sequía y enterró, de una buena vez, la desconfianza generada por su lesión.

"Desde el momento en que inició la Premier League , el ya estar ahí jugando de nuevo ya era un logro increíble para mí, y luego meter gol en ese partido, que fue muy bonito, voy a recordarlo siempre por ser el primero después de lo que pasó. Al final es algo que terminó con lo del golpe en la cabeza", dijo Jiménez.

Aunque se esperaba que regresara sobre el cierre de la temporada pasada, el club no quiso correr riesgos con el delantero. El tiempo le dio la razón al Wolves y Jiménez pudo completar la pretemporada con el resto de sus compañeros, regresando de manera progresiva a los campos de juego y a un gran nivel físico.

"Jugando de a poco en los partidos de pretemporada, afortunadamente pude hacer la pretemporada completa y eso me ayudó. Fui entrando de a poco los partidos de pretemporada, 30 minutos, 45, 60 y los 90, entonces es algo que me ayudó, el haber hecho la pretemporada completa me ayudó al entendimiento con mis compañeros y a agarrar el ritmo", explicó.

Para nadie es un secreto que Jiménez está en el corazón de cada aficionado del Wolves. Es la figura del equipo, el hombre que ha llevado a la Manada a soñar en grande con sus extraordinarias actuaciones ante el Big Six o incluso en la Europa League, donde tuvieron la oportunidad de participar tan solo un año después de haber ascendido.

Es por eso que la afición, en cada partido, le dedica una canción que se ha hecho parte de la tradición del Wolves. Raúl, cada vez que la escucha, siente un enorme compromiso con quienes lo han acompañado en las buenas y en las malas desde que comenzó esta experiencia en la Premier League.

"Es algo increíble que cada vez que lo empiezan a cantar te da un extra, sabes que te están apoyando, están siempre en las buenas o en las malas, juegues contra el primer lugar o el último el estadio está lleno, vayas a donde vayas viajan contigo están ahí apoyando al equipo es algo muy bonito. El saber que cada fin de semana tienes estadios llenos y que tienes a tu gente apoyándote. Y a mí en lo personal que me cantan esa canción se siente increíble ese afecto que la afición me da", finalizó.