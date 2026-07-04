Rashford habla sobre su futuro: «He sido muy claro»

Inglaterra, capitaneada por Marcus Rashford, se prepara para enfrentar a México en los octavos de final del Mundial. El partido se jugará el lunes por la mañana en el legendario Estadio Azteca.

Será un examen exigente para los «Tres Leones» por la calidad del rival y el ambiente hostil que generará la afición mexicana, aunque Inglaterra parte como favorita para avanzar a cuartos.

Según The Guardian, el Azteca recuerda el famoso doblete de Diego Maradona a Inglaterra en 1986.

Ahora, Inglaterra busca un desenlace distinto en el mismo escenario.

Aún no se confirma si Marcus Rashford será titular, pues comenzó los dos primeros partidos en el banquillo antes de ganarse un lugar en el once a costa de Anthony Gordon, el fichaje del Barcelona procedente del Newcastle por 70 millones de euros, que debutará en el «Camp Nou» tras el parón.

El regreso de Rashford al Barça se antoja difícil: el club azulgrana ha rechazado la cifra pedida por el United y su puesto ya está cubierto con Gordon.

Tras el Mundial regresará a los «Diablos Rojos», donde tiene contrato hasta 2028.

En una rueda de prensa con la selección, el jugador confirmó que aplazará cualquier decisión sobre su futuro hasta después del Mundial.

El delantero inglés, de 28 años, declaró: «Fui muy claro con todas las partes implicadas antes del Mundial. Quería zanjar el asunto de antemano y, si no se resolvía, no lo abordaría hasta después del torneo. Vivo el día a día y quiero estar plenamente concentrado en este momento». Y añadió: «Estamos luchando por algo muy importante y no tengo energía para dedicarme a nada más».