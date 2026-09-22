Ya no es solo un extremo veloz en el Barcelona, sino que se ha convertido en una máquina de goles que no se detiene. Con un arranque de fuego que el estadio Camp Nou no había presenciado en años, el brasileño Raphinha se ha situado a las puertas de la gloria europea, desafiando todos los cálculos y a todos los gigantes, y acercándose a paso firme al premio de la Bota de Oro, que solo dos leyendas de su misma tierra han tocado en la historia.

Raphinha (29 años) vive su mejor momento futbolístico de todos los tiempos. El jugador ha marcado 12 goles en la Liga española hasta el momento, además de dos goles en la Liga de Campeones de Europa ante el Feyenoord, lo que le sitúa en el segundo puesto en la carrera por la Bota de Oro, solo por detrás del letón Edži Okolo, que se ha beneficiado de haber jugado media temporada completa en la liga letona.

Esta cifra no ha llegado de la nada, según un informe de "Mundo Deportivo". Con este arranque, Raphinha ha entrado en la historia del Barcelona por la puerta grande, ya que solo le ha superado en número de goles al inicio de una temporada la leyenda Mariano Martín en la temporada 1943/1944.

El juego de los puntos: ¿por qué no lidera Raphinha?

Algunos podrían preguntarse por qué un jugador que ha marcado 12 goles ocupa el segundo puesto. La respuesta reside en el complejo sistema del premio.

El premio de la Bota de Oro no depende del número de goles a secas, sino del coeficiente de la fuerza de la liga:

Dos puntos por cada gol en las cinco grandes ligas (España, Inglaterra, Italia, Alemania, Francia)

1,5 puntos por cada gol en las ligas intermedias

Un solo punto en las ligas de menor categoría

Además, las ligas escandinavas y la letona conceden una ventaja temporal, porque más de la mitad de su temporada ya ha transcurrido, mientras que la temporada en España todavía está en sus inicios.

El mapa de los rivales: sorpresas por todas partes

Al observar las demás ligas, el panorama de la competición esta temporada parece lleno de sorpresas:

En Italia, Donyell Malen destaca como una de las sorpresas de la temporada con la camiseta de la Roma, con 6 goles; y en Inglaterra, Erling Haaland, ganador del premio en 2023 con 36 goles, encabeza la lista de goleadores con tan solo 5 goles hasta el momento.

Y en Francia, comparten el liderato 4 jugadores con 4 goles cada uno: Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Doumbia (Brest), Gouiri (Marsella) y Sinayoko (París).

En cuanto a Alemania, la situación es aún más loca, ya que hay un empate de 4 goleadores con la misma cifra: Ibn Talab (Eintracht Frankfurt), Olise (Bayern de Múnich), Schick (Bayer Leverkusen) y Suzuki (Friburgo). Mientras que el bicampeón en 2024 y 2026, Harry Kane, solo tiene 3 goles y se encuentra en la parte baja de la lista.

El tercer sueño de Brasil

Si Raphinha logra conservar el título de la Bota de Oro, escribirá la historia como el tercer brasileño en conseguir esta hazaña.

Solo le han precedido dos leyendas: el Fenómeno Ronaldo Nazário, con la misma camiseta del Barcelona, cuando marcó 36 goles en la temporada 1996/1997, y el francotirador Mario Jardel, que la logró en dos ocasiones, en 1999 y 2002, con el Oporto y el Sporting de Lisboa.

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Y lo más emocionante es que, si mantiene el mismo ritmo goleador actual, Raphinha terminará la temporada con una cifra fabulosa de 66 goles en LaLiga, un número que batiría el récord eterno registrado a nombre de Lionel Messi, quien marcó 50 goles en la temporada 2011/2012, la cifra más alta en la historia de la Bota de Oro.