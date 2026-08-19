El brasileño Raphinha, estrella del Barcelona, se coronó con un premio destacado tras el partido ante el Al-Ahly egipcio, disputado en el Trofeo Joan Gamper en el estadio Spotify Camp Nou, la noche de este miércoles.

El Barça se adjudicó el trofeo amistoso tras vencer por 2-1, gracias a los goles de Raphinha y Hamza Abdelkarim, mientras que el recién llegado Anthony Gordon falló un penalti en los últimos minutos.

Tras el pitido final, Raphinha recibió el premio al mejor jugador del partido, por elección del comité organizador del torneo.

El gol de Raphinha llegó de penalti, que él mismo provocó y luego transformó con éxito a la derecha del portero Mostafa Shobier.

La estrella brasileña se impuso al egipcio Hamza Abdelkarim, autor del primer gol del Blaugrana en el partido, después de que este convirtiera un centro raso de Alejandro Balde dentro de la red.

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