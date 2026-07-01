Raphinha desobedeció las instrucciones del Barcelona y Ancelotti actuó con cautela

Varios medios confirman que Raphinha, estrella de Brasil, ha vuelto al césped, pero sigue entrenando solo para llegar a la semifinal del Mundial.

Según el diario español «AS», el jugador ha regresado al campo por primera vez tras su lesión, aunque se ejercita en solitario bajo la supervisión del fisioterapeuta de la selección.

El cuerpo técnico, liderado por Carlo Ancelotti, maneja su caso con cautela para evitar recaídas.

Los informes médicos son positivos y su recuperación avanza rápido, pero la fecha tentativa de regreso sigue siendo la semifinal, si Brasil avanza. Mientras tanto, Ryan mantendrá su lugar en el once ante Noruega.

Sufrió una rotura muscular en la pierna derecha tras ser sustituido contra Haití, pero las últimas pruebas confirman que evoluciona bien.

La CBF aguarda su regreso con impaciencia, pero evita sobrecargarlo.

El Barcelona, preocupado, le pide que no juegue más en el torneo, pero Raphinha quiere estar en el Mundial.