Rangnick: «Messi nos ha demostrado que es el mejor de la historia»

Ralf Rangnick, seleccionador de Austria, afirmó el lunes que Lionel Messi es el mejor jugador de la historia y destacó su respeto por los dos goles marcados por el futbolista de 39 años.

Según el diario español «Marca», Rangnick declaró en la rueda de prensa tras la victoria argentina por 2-0: «Para nosotros ya estaba claro que Lionel Messi es el mejor jugador de la historia, y el lunes lo volvió a demostrar».

Sobre el segundo tanto, marcado casi al final, Rangnick lo atribuyó a la falta de fortuna de su equipo y a dos despejes fallidos.

También criticó que el VAR no revisara la acción en la que Xavier Schlager cayó al suelo justo antes del primer tanto.

Al preguntarle cómo Messi marcó dos veces pese a estar controlado gran parte del partido, respondió: «Por eso es Messi».

Y concluyó: «No necesita muchas ocasiones para decidir un partido».