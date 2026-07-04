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Rahimi logra un hito sin precedentes... y Mazraoui iguala un récord legendario

Canadá vs Marruecos
Canadá
Marruecos
World Cup
S. Rahimi
N. Mazraoui
Canadá
Marruecos

Marruecos avanzó a cuartos del Mundial tras vencer 3-0 a Canadá.

Los Leones del Atlas firmaron una actuación sólida durante los 90 minutos.

Según Opta, Nasser Mazraoui es el segundo marroquí en ganar 11 duelos y realizar 10 despejes en un partido del Mundial.

El otro marroquí que lo logró fue Noureddine Nibet, contra Noruega en 1998: 12 duelos ganados y 15 despejes.

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MAR

Opta también destacó la actuación de Sofiane Rahimi, autor del tercer gol ante Canadá.

Rahimi ha participado en tres goles en sus cinco partidos del Mundial: dos tantos y una asistencia, siempre entrando como suplente.

Es el máximo aporte goleador de un africano que nunca fue titular en un Mundial.

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